Почему участились банкротства авиакомпаний
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Авиакомпания «ВИМ-авиа» удостоилась чести закончить свою производственную деятельность практически одновременно с банкротством второго перевозчика Германии Air Berlin и разорением пятой авиакомпании Великобритании Monarch. В этих трех историях много параллелей.
Monarch – крупнейшая чартерная авиакомпания Великобритании – остановила свои операции в один момент. Более 100 000 пассажиров остались в других странах. Спасать их будут британские власти, которые законтрактовали более 30 машин для перевозки граждан обратно на родину. Эта временная авиакомпания, созданная с нуля, «стала бы одной из крупнейших авиакомпаний, если бы она работала постоянно», заявили британские власти. «Беспрецедентный ответ на беспрецедентную ситуацию, – цитирует министра транспорта Крис Грейлинг CNN. – Самая большая операция по возвращению британцев за всю историю мирного времени».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}