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Андрей Панов
Аналитика
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Авиация: Банкротства, как в Европе

Почему участились банкротства авиакомпаний

Партнер Bain and Company Андрей Панов о том, как конкуренция выдавливает перевозчиков в сегмент лоукостеров

Авиакомпания «ВИМ-авиа» удостоилась чести закончить свою производственную деятельность практически одновременно с банкротством второго перевозчика Германии Air Berlin и разорением пятой авиакомпании Великобритании Monarch. В этих трех историях много параллелей.

Monarch – крупнейшая чартерная авиакомпания Великобритании – остановила свои операции в один момент. Более 100 000 пассажиров остались в других странах. Спасать их будут британские власти, которые законтрактовали более 30 машин для перевозки граждан обратно на родину. Эта временная авиакомпания, созданная с нуля, «стала бы одной из крупнейших авиакомпаний, если бы она работала постоянно», заявили британские власти. «Беспрецедентный ответ на беспрецедентную ситуацию, – цитирует министра транспорта Крис Грейлинг CNN. – Самая большая операция по возвращению британцев за всю историю мирного времени».

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