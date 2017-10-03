Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Прерванный полет монарха
В Великобритании обнаружилась своя «ВИМ-авиа»
За пределами страны осталось 110 000 пассажиров прекратившей полеты Monarch Airlines
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Monarch была прибыльна, пока спрос на чартерные перевозки не стал падать, а пассажиры не переключились на лоукостеры
Monarch Airlines
В полночь с 1 на 2 октября совет директоров Monarch решил прекратить полеты и ввести в компании внешнее управление. Им займется KPMG, которая тут же назначила управляющих в Monarch Airlines и Monarch Travel Group. «Нужно было сделать это в тот момент, когда все самолеты Monarch находились на земле, – пояснил Блер Ниммо из KPMG. – А такое бывает лишь в течение нескольких часов рано утром».
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