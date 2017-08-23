Авиакомпании России за январь – июль увеличили перевозки на 20%, на международных линиях – на 37%

Российские авиакомпании за семь месяцев 2017 г. увеличили перевозки в годовом выражении на 20%, на международных линиях - на 37%, заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«За семь месяцев текущего года российские авиакомпании обслужили больше пассажиров по сравнению с прошлым годом на 20%, из них порядка 23 млн - это международные перевозки (рост 37%) и 35 млн пассажиров перевезено на внутренних линиях (рост 13%). Данные показатели позволяют прогнозировать достижение отметки в 100 млн пассажиров уже в этом году. Таких показателей еще не было в истории советской и российской гражданской авиации», - сообщила Петрова.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 88,6 млн человек - на 3,8% меньше, чем годом ранее. Снижению пассажиропотока способствовали уход второй крупнейшей авиакомпании России «Трансаэро», закрытие нескольких международных направлений, падение спроса на авиаперевозки.