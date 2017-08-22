Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в июле на 20,3% до 5,3 млн человек

Группа «Аэрофлот» в июле 2017 г. увеличила перевозки на 20,3% к аналогичному периоду прошлого года до 5,3 млн человек, сообщила компания.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров выросло на 13,5% до 2,917 млн, на международных - на 29,8% до 2,409 млн человек.

Пассажирооборот группы «Аэрофлот» в прошлом месяце увеличился на 19,9% до 13,796 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел повысился на 0,7 процентного пункта до 90,9%.

Коммерческая загрузка поднялась на 2,7 п. п. до 74,2%.

Головная авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в июле 3,3 млн человек, что превышает прошлогодний результат на 18,7%. Внутренние перевозки авиакомпании выросли на 19,5% до 1,584 млн человек, международные - на 17,9% до 1,717 млн человек.

Пассажирооборот увеличился на 13,7% до 9,087 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,3 п. п. до 89,2%. Коммерческая загрузка поднялась на 3 п. п. до 72,8%.