Прокуратура добилась для пассажиров «Аэрофлота» разрешения на суммирование багажа

Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась для клиентов «Аэрофлота» разрешения на суммирование багажа, если пассажиры летят совместно одним и тем же рейсом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», - сказал он.

Ранее правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа любых пассажиров. В то же время федеральными авиационными правилами установлена обязанность перевозчика суммировать данные нормы по просьбе пассажиров при соблюдении ими указанных условий.

По словам Куренного, прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку соблюдения воздушного законодательства ПАО «Аэрофлот», по результатам которой опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. После протеста прокуратуры «Аэрофлот» внес изменения в данные правила.