ФАС выяснит, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев раскритиковал иностранные системы бронирования на совещании у президента в Калининградской области. «Российские авиакомпании импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д... работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков», – заявил Артемьев. Руководитель ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, чтобы избежать роста цен на билеты. Отдельно он отметил систему Amadeus: она устанавливает цены на билеты таким образом, что у антимонопольного регулятора возникают подозрения о нарушении конкуренции на этом рынке.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}