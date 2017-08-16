Транспорт

ФАС выяснит, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом

Игорь Артемьев раскритиковал иностранные системы бронирования

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев раскритиковал иностранные системы бронирования на совещании у президента в Калининградской области. «Российские авиакомпании импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д... работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков», – заявил Артемьев. Руководитель ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, чтобы избежать роста цен на билеты. Отдельно он отметил систему Amadeus: она устанавливает цены на билеты таким образом, что у антимонопольного регулятора возникают подозрения о нарушении конкуренции на этом рынке.

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