ФАС выяснит, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом

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Это не первая претензия Артемьева, что непосредственно перед вылетом не продаются билеты по дешевке, о подобном он заявлял года два назад, но тогда обвинял авиакомпании, напоминает менеджер одной из систем бронирования Максим Стулов / Ведомости

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев раскритиковал иностранные системы бронирования на совещании у президента в Калининградской области. «Российские авиакомпании импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д... работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков», – заявил Артемьев. Руководитель ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, чтобы избежать роста цен на билеты. Отдельно он отметил систему Amadeus: она устанавливает цены на билеты таким образом, что у антимонопольного регулятора возникают подозрения о нарушении конкуренции на этом рынке.