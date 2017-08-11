«Аэрофлот» в разы поднял цены на билеты в дни ЧМ-2018

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Представитель «Аэрофлота» вечером в четверг объяснил «Ведомостям», что такие цены – это техническая ошибка, а все пассажиры, купившие билеты по этим тарифам, могут вернуть их без штрафных санкций. Андрей Гордеев / Ведомости

Чемпионат мира по футболу в России будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 г. За неделю до старта турнира, с 8 июня 2018 г., все цены на билеты «Аэрофлота» из Москвы в города-организаторы Волгоград (5 ежедневных рейсов), Екатеринбург (8), Казань (7), Нижний Новгород (6), Ростов-на-Дону (6), Самару (7), Санкт-Петербург (20) и Сочи (10) и обратно вырастут в 4–6 раз, обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок. Матчи чемпионата также пройдут в Саранске, куда «Аэрофлот» не летает, и Калининграде – национальный перевозчик летает сюда по плоским тарифам ниже себестоимости, и билеты пока продаются только до 24 апреля 2018 г.