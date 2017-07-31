Минтранс поддержал идею субсидирования внутренних чартеров

Минтранс России одобряет идею введения субсидирования чартерных рейсов внутри России. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов.

«При наличии бюджетного финансирования - почему бы и нет. Но в рамках бюджетных ограничений, конечно, приоритет будет отдаваться регулярным авиаперевозкам», - сказал он. По его словам, соответствующего законопроекта он пока не видел.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России может появиться программа субсидирования внутренних чартерных перелетов. Соответствующие рекомендации комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство.