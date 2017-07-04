Задержки рейсов из Болгарии в Москву проверяет прокуратура

Московская прокуратура начала проверять соблюдение прав пассажиров в аэропортах столичного авиаузла в связи с задержками и отменами рейсов Bulgaria Air. Это сообщает сайт Генпрокуратуры. Идет сбор информации об услугах, которые не были предоставлены пассажирам аэропорта «Шереметьево». Она будет передана в компетентный орган для принятия соответствующего решения.

С 30 июня по 3 июля в «Шереметьево» были задержаны два десятка рейсов Bulgaria в «Шереметьево», 4 июля - пока два, отмечает надзорное ведомство.

Ранее представители Bulgaria Air объясняли сбои в графике непогодой в Москве и необходимостью выполнять отмененную полетную программу в Бургас «ВИМ-авиа».

Генконсул России в Варне Сергей Лукьянчук заявил, что задержки рейсов из Болгарии в Россию могут продолжаться еще несколько дней. Как передает ТАСС, он сказал это в эфире «Россия 24». По словам дипломата, он ежедневно приезжает в аэропорт, там работает и почетный консул России в Бургасе Тонко Фотев. «Безусловно, болгарская авиакомпания выполнит свои обязательства - только вопрос времени», - добавил Лукьянчук. По его словам, консульство попросило Росавиацию и Ростуризм оказать содействие в распределении пассажиров задерживающихся рейсов на другие чартеры российских авиакомпаний.