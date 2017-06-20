Отмененные из-за «ВИМ-авиа» чартерные рейсы восстановят через две недели

Чартерные рейсы из российских регионов, отмененные из-за компании «ВИМ-авиа», смогут восстановить силами других авиакомпаний через две недели. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

«Возвращение к заявленным объемам перевозок должно заработать в течение 10 дней – двух недель. Вчера было обращение в адрес туроператоров, чтобы они донесли информацию до авиакомпаний и помогли сформировать чартерные рейсы. Поток туристов не ослабевает, в первую очередь это российские направления: Крым и Краснодарский край», – сказал Осауленко.

По его словам, один из вариантов решения проблемы – привлечение иностранных компаний к программе «ВИМ-авиа».

Ростуризм попросил туроператоров обсудить с авиакомпаниями восстановление перевозок из регионов в Крым и Сочи, которые были сокращены из-за проблем «ВИМ-авиа», чтобы люди из регионов России получили возможность прилетать на юг не через Москву, а напрямую.

Ранее «ВИМ-авиа» объяснила массовые задержки и отмены рейсов тем, что задержалось плановое техобслуживание трех самолетов компании, которые опоздали вернуться к работе в начале горячего сезона, и тем, что зафрахтовать сторонние самолеты компании не удалось. Перевозчик объявил об отмене 38 рейсов с 6 по 15 июня 2017 г. Это коснулось перелетов по России, а также в Болгарию и Турцию. Авиакомпания пошла на этот шаг, чтобы «минимизировать веерные задержки рейсов», сказано на сайте «ВИМ-авиа». В Росавиации заявили, что компания с января по май увеличила перевозки на 204%, не рассчитала возможности и «перегрелась». На 8 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что за предыдущую неделю из-за проблем «ВИМ-авиа» пострадало более 10 000 туристов.