«ВИМ-авиа» привлечет иностранные компании для перевозки чартерных пассажиров за рубеж

«ВИМ-авиа» привлечет иностранные авиакомпании для перевозки пассажиров чартерных рейсов по зарубежным направлениям, сообщили ТАСС несколько источников в туроператорском сообществе и в авиационных кругах. Эту идею одобрил руководитель Минтранса Максим Соколов, отметил один из собеседников агентства.

Такая схема действительно сейчас прорабатывается туроператорами, работающими с «ВИМ-Авиа», и обсуждалась сегодня на совещании в Ростуризме, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В последнее время «ВИМ-Авиа» массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания.

При этом компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 г.