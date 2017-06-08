АТОР: из-за сбоев рейсов «ВИМ-авиа» пострадали 10 000 человек

Из-за проблем с перевозками у «ВИМ-авиа» пострадали более чем 10 000 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры уточнили, что такое количество пострадавших они насчитали «за прошедшую неделю».

«Согласно агрегированным данным от российских туроператоров сегодня до конца летнего сезона туров с перевозкой «ВИМ-авиа» забронировано на 240 000-250 000 туристов. У некоторых операторов уже оплачены до двух третей от забронированных туров», - сообщают в АТОР.

АТОР подчеркивает, что отсутствие «ВИМ-авиа» на рынке «нечем компенсировать», иначе могут встать продажи или подняться цены, поэтому вопрос о прекращении полетов «ВИМ-авиа» «не рассматривается».

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов призвал туроператоров отказаться от проблемных рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» и наладить сотрудничество с другими перевозчиками.

Вечером 1 июня авиакомпания «ВИМ-авиа» объявила о сокращении 13% чартерных перевозок со 2 по 15 июня. Решение принято для стабилизации расписания после веерных задержек и отмен рейсов в конце мая, сообщил перевозчик.