«ВИМ-авиа» объявила об отмене еще 13 пар рейсов

Авиакомпания «ВИМ-авиа» объявила об отмене с 6 июня очередной партии рейсов.

Всего отменяется 13 пар рейсов: из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи по направлению в Уфу, Екатеринбург, Казань, Бургас и др.

В конце мая сообщалось о массовых задержках рейсов «ВИМ-авиа» из нескольких городов России. В компании это объясняли поздним возвратом с планового ремонта нескольких широкофюзеляжных самолетов. Между тем транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку авиакомпании, а Росавиация вызвала руководство перевозчика для разъяснения ситуации.

1 июня «ВИМ-авиа» сообщила о сокращении 13% чартерных рейсов со 2 июня по 15 июня. В компании пообещали, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. В воскресенье «ВИМ-авиа» опубликовала уточненный перечень рейсов, отменяемых с 5 июня, в который попали как московские, так и региональные рейсы.