Минтранс пока не планирует отзывать сертификат у «ВИМ-авиа»

Минтранс России контролирует ситуацию с задержками рейсов «ВИМ-авиа», отзывать сертификат эксплуатанта у авиакомпании на данный момент не планируется. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2017 сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«На подходе самолеты, которые проходили тяжелую форму (ремонта), поэтому на следующей неделе ситуация должна исправиться. Стабилизировалась уже сейчас, а исправится на следующей неделе», - отметил министр. Пока необходимости в отзыве сертификата эксплуатанта Минтранс не видит, добавил Соколов.

Авиакомпания «ВИМ-авиа» отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании.

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания», - говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

В пресс-релизе отмечается, что все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.

Проблемы у «ВИМ-авиа» начались с конца мая. Рейсы авиакомпании задерживались по нескольку часов, некоторые отменялись совсем.