«ВИМ-авиа» отчиталась о разрешении проблемы с массовыми задержками рейсов

Расписание рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» начинает стабилизироваться, сообщил сам перевозчик. В последние дни мая имели место массовые задержки рейсов, ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.

«Первое из трех воздушных судов, задержавшееся сверх графика на плановом техническом обслуживании, вернулось в строй авиакомпании, - цитирует "Интерфакс" сообщение компании. - "ВИМ-авиа" активно занимается фрахтом самолетов сторонних авиакомпаний для оперативного устранения сложившейся ситуации, но, к сожалению, внезапно сформировавшийся в конце мая дефицит провозных емкостей ограничивает эффективность данных мер».

Предварительной причиной задержек авиарейсов «ВИМ-авиа» 28-29 мая «явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок», сообщила в понедельник Татарская транспортная прокуратура. Она начала проверку после задержки вылета восьми самолетов из «Домодедово».

Сама авиакомпания сообщала, что «задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в "ВИМ-авиа" ожидали более 10 дней назад». Также дополнительную нагрузку на расписание создало начало сезона отпусков и рост пассажиропотока, в том числе в Турцию.