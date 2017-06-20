Прокуратура возбудила административное дело против «ВИМ-авиа» и ее гендиректора

В отношении авиакомпании «ВИМ-авиа» и ее гендиректора Александра Кочнева возбуждено административное дело за задержки 173 рейсов больше чем на два часа, передает «Прайм». Как сообщила Генпрокуратура, дело возбудила Приволжская транспортная прокуратура. Задержки 52 регулярных рейсов и 121 чартерного были зафиксированы в период с 28 мая по 12 июня.

Среди причин задержек прокуроры назвали поздние прибытия самолетов, технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных бортов.

Дело возбуждено по статье об осуществлении предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Ранее «ВИМ-авиа» объяснила массовые задержки и отмены рейсов тем, что задержалось плановое техобслуживание трех самолетов компании, которые опоздали вернуться к работе в начале горячего сезона, и тем, что зафрахтовать сторонние самолеты компании не удалось. Перевозчик объявил об отмене 38 рейсов с 6 по 15 июня 2017 г. Это коснулось перелетов по России, а также в Болгарию и Турцию. Авиакомпания пошла на этот шаг, чтобы «минимизировать веерные задержки рейсов», сказано на сайте «ВИМ-авиа». В Росавиации заявили, что компания с января по май увеличила перевозки на 204%, не рассчитала возможности и «перегрелась». На 8 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что за предыдущую неделю из-за проблем «ВИМ-авиа» пострадало более 10 000 туристов.