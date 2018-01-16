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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: «Роснефть» взяла слова назад

«Роснефть» не будет бороться за газовые активы «Алросы»

К торгам могут быть допущены только «Новатэк» и Газпромбанк

«Роснефть» отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) свою жалобу на действия «Алросы» при проведении открытого аукциона на газовые активы, сообщил вчера представитель ведомства. Ее рассмотрение планировалось на 15 января. «Алроса» была готова выполнить любое предписание ФАС», – говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании. Повторно обжаловать условия аукциона «Роснефть» согласно закону о защите конкуренции не имеет права. Предметом претензий «Роснефти» были срок внесения задатка (до 10 января) и его размер (21 млрд руб.). Ее не устроили условия аукциона, на который были выставлены активы без права предъявления «Алросе» ретроактивных претензий. Компания сочла их «не соответствующими международным стандартам», «заведомо неисполнимыми».

«В декабре «Роснефть» демонстрировала явное желание сбить цену на активы и если не сорвать проведение аукциона, то как минимум добиться пересмотра его условий», – считает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. Отказ от жалобы стал неожиданным и может свидетельствовать о том, что лобби потенциальных участников сделки оказалось сильнее желаний нефтяной компании, заключает эксперт.

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