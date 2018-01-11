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Артур Топорков
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Кто внес залог за активы «Алросы»

В отличие от «Роснефти», «Новатэк» и Газпромбанк не смутили условия аукциона

«Новатэк» и Газпромбанк не смутили условия аукциона, на который выставлены газовые активы «Алросы». Обе компании в срок внесли задаток в 21 млрд руб.

Кроме них ходатайства на приобретение «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании подавали сразу три структуры «Роснефти» («РН-Холдинг», «РН-Газ» и «Башнефть»), сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Задаток внесли только «Новатэк» и ООО «Статус» (структура Газпромбанка), знает источник «Ведомостей» близкий к «Алросе» и собеседник, близкий к одному из организаторов аукциона. Представитель «Алросы» отказался от комментариев.

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