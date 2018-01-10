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Георгий Яшунский

ФАС изучит условия аукциона на активы «Алросы» после жалобы «Роснефти»

Условия торгов могут изменить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит условия конкурса на газовые активы «Алросы», опросив алмазодобывающую компанию и потенциальных участников торгов, сообщил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев. По его словам, в случае выявления нарушений может быть принято решение об изменении условий аукциона.

В частности, ФАС может исключить дискриминационные пункты оферты и пролонгировать на 20 дней срок подачи заявок, сделав конкурс прозрачнее, рассказал Артемьев. В крайнем случае служба может в суде потребовать отменить результаты торгов и повторно провести аукцион, указал он.

«Когда торги, которые важны для государства, проводятся по каким-то неконкурентным процедурам, то мы должны всегда такие торги либо изменять, если они еще не закончились, либо отменять дискриминационные условия в офертах, продлевать срок», – пояснил Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

«Алроса» выставила на аукцион 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Активы планируется продать единым лотом по начальной цене 30 млрд руб. Торги назначены на 19 февраля.

Газовыми активами «Алросы» помимо «Роснефти» интересовались «Новатэк» и структура Газпромбанка ООО «Статус». Компании направили в ФАС соответствующие ходатайства об участии в аукционе. В среду ФАС также сообщила, что получила ходатайство от дочерних структур «Роснефти» компаний «РН-холдинг», «РН-газ» и «Башнефть».

В то же время «Роснефть» направила в антимонопольную службу жалобу на условия аукциона. В компании сочли, что они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что на основании экспертных оценок компания пришла к выводу, что значительная часть запасов в выставляемых активах должна быть списана. «В этих условиях мы не можем рисковать интересами акционеров и участвовать в такой авантюре. Если кому-то хочется съесть уже три раза съеденный суп, то милости просим, без нас», – подчеркнул он.

Нефтяная компания также обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой поменять условия аукциона и направила запрос в Роснедра для подтверждения актуального геологического качества продаваемых активов.

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