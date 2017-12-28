«Новатэк» подал в ФАС ходатайство о покупке газовых активов «Алросы»

Основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от «Новатэка» о покупке газовых активов «Алросы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Речь идет о «Геотрансгазе» и Уренгойской газовой компании. «Алроса» консолидировала 100% в этих компаниях весной 2012 г., выкупив по 90% за $1,037 млрд у «ВТБ капитала» и по 10% у «Метрополя» за $100 млн. В том же году компания заключила соглашение о намерениях с ОАО «Зарубежнефть», которое предусматривало продажу 25% плюс 1 акция ЗАО «Геотрансгаз» и 26%-ной доли в Уренгойской газовой компании с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 г. Сделка по продаже блокпакетов «Зарубежнефти» планировалась исходя из оценки газовых активов в $1 млрд, транзакция не состоялась.

После этого «Алроса» заключила соглашение с «Роснефтью» о продаже газовых компаний за $1,38 млрд до конца 2013 г. Стороны заключили соответствующее соглашение. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла выставленную цену завышенной. Компании договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры прекратились.

В конце ноября «Алроса» снова объявила о желании продать непрофильные активы. «Это вопрос месяцев. Мы на пути к их продаже», - сказал тогда президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов. 25 декабря наблюдательный совет компании одобрил продажу газовых компаний с аукциона. Он назначен на 19 февраля 2018 г. Газовые активы планируется продать единым лотом. Начальная цена на аукционе - 30 млрд руб., шаг аукциона - 100 млн руб.

Про интерес «Новатэка» к этим активам в ноябре рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров «Алросы». По его словам, это не единственная компания, которая задумывалась о покупке: этими активами интересовалась и «Роснефть». Представитель «Роснефти» в ноябре не исключил, что компания может принять участие в аукционе на газовые активы «Алросы».

Но затем позиция компании поменялась. «Роснефть» вряд ли будет участвовать в аукционе «Алросы» на газовые проекты, заявил в четверг Reuters представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев. «Там очень непонятная геология. Есть вероятность, что геологические данные представленные, они, мягко говоря, сильно скорректированы. При этом продавец не представляет данных покупателю о геологии. А это уже содержит признаки, простите за выражение, мошенничества», - отметил он. В ФАС подтвердили «Интерфаксу», что «Роснефть» пока не подавала ходатайство.

«Новатэк» занимает третье место среди крупнейших производителей газа в России после «Газпрома» и «Роснефти». Основные клиенты «Новатэка» – крупные промышленные потребители, которым компания может продавать газ со скидкой по сравнению с ценами «Газпрома».