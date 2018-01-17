UBS назвал еду драйвером роста интернет-торговли в России в следующие пять лет

Самый быстрорастущий сегмент в российской онлайн-торговле на следующие пять лет, по оценке UBS, – доставка еды Андрей Гордеев / Ведомости

Российская онлайн-торговля сбавит обороты в ближайшие пять лет: совокупный среднегодовой прирост составит около 15,4% в 2018-2022 гг. Такой прогноз дали аналитики инвестбанка UBS в обзоре российского интернет-сектора.

По их данным, в 2010-2017 гг. онлайн-продажи в России прирастали в среднем на 23,3% в год (CAGR). По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, за 2017 г. онлайн-продажи у российских компаний выросли на 20-25%.

Вклад электронной коммерции в общую торговлю страны вырастет на 2 процентных пункта до 6,5% к концу 2021 г. против роста на 5 процентных пунктов до 15,5% в мире, отмечает UBS. Разрыв связан с новыми трендами на развитых рынках, считают аналитики. Они выделяют две ключевые тенденции. Первая - размытие границ между цифровым маркетингом и онлайн-торговлей: такие интернет-гиганты, как Google и Facebook, создают собственные продукты и услуги в интернет-торговле. Вторая - стремительное развитие голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, которое может упростить процесс онлайн-покупок. Пока эти тенденции не заметны в России, отмечают аналитики, но с задержкой они появятся и поддержат рынок на следующем этапе роста.

Самый быстрорастущий сегмент в российской онлайн-торговле на следующие пять лет, по оценке UBS, - доставка еды: «Этот сектор будет главной целью для инвесторов, которые захотят вложиться в российскую интернет-торговлю в ближайшие годы».

В предыдущие семь лет российская интернет-торговля росла благодаря непродовольственным товарам. По данным UBS, совокупный среднегодовой прирост продаж составлял в 2010-2017 гг. 24,6%, а продовольствия - 21,2%. Но в 2018-2022 гг. прирост продаж непродовольственных товаров замедлится до 14,7%, а еды - наоборот, ускорится и достигнет 26,1%. Пока на непродовольственные товары приходится 75% рынка, но через пять лет, согласно прогнозу, доля продовольствия и интернет-торговли страны вырастет в полтора раза до 3,3%.

В онлайн-продажах еды есть два основных направления: доставка продуктов питания, или онлайн-супермаркеты, и доставка готовой еды. В доставке продуктов питания за 2016-2017 гг. появилось сразу несколько новых игроков - среди них «О’кей», «Перекресток» и Ozon, напоминает UBS. Во второй половине 2018 г. онлайн-продажу свежих продуктов запустит третий по обороту ритейлер в России - «Ашан», сообщала ранее ТАСС представитель «Ашан ритейл Россия» Мария Курносова. Камнем преткновения остается логистика, но число возможностей доставки растет и это должно улучшить ситуацию, надеются аналитики.

В доставке еды из ресторанов доминирует Delivery Club, принадлежащая Mail.Ru Group, отмечает UBS. Весь рынок по доставке еды за 2016 г. Delivery Club оценивал ранее в 89,4 млрд руб.

Но недавно «Яндекс.Такси» объявил о покупке службы доставки из ресторанов Foodfox, которая будет объединена с UberEats. Это позволит создать еще одного сильного игрока, считают аналитики UBS. «Мы настроены стать лидером в течение 1–2 лет», – заявлял «Ведомостям» сооснователь Fodfox Сергей Полиссар в конце 2017 г. Если «Яндекс» будет инвестировать в сервис, это позволит активно продвигать его в регионах, где он пока не представлен во многом из-за ограниченного бюджета, и составить конкуренцию лидеру рынка, говорил ранее аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович.