«Уральские авиалинии» начнет летать из «Шереметьево»
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«С конца марта мы начинаем выполнять рейсы из «Шереметьево» в Екатеринбург, Сочи и Симферополь», – рассказал «Ведомостям» гендиректор и владелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Сейчас авиакомпания летает в «Домодедово», это один из двух ее хабов (второй – екатеринбургское «Кольцово»). «Уральские авиалинии» – крупнейший перевозчик в «Жуковском» и второй по трафику в «Домодедово» (доля не раскрывается).
В «Шереметьево» «Уральские авиалинии» начнут летать из нового терминала B с 25 марта, следует из информации на сайте авиакомпании, в каждый из трех городов они будут выполнять по одному рейсу в сутки. Из «Домодедово» компания продолжит выполнять семь полетов в сутки в Екатеринбург, один-два – в Сочи и четыре – в Симферополь.
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