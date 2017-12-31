Пассажиропоток «Шереметьево» достиг 40 миллионов человек

В следующем году «Шереметьево» планирует войти в топ-35 крупнейших аэропортов мира

Андрей Гордеев / Ведомости

Юбилейный 40-миллионный пассажир этого года в «Шереметьево» был зарегистрирован сегодня на рейс «Аэрофлота» в Калининград, вылетающий в 13.25, рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Шереметьево» - крупнейший аэропорт России, этот статус он вернул себе в 2015 г., до этого десять лет лидером был аэропорт «Домодедово».

«Первоначальный прогноз на этот год предусматривал уровень трафика свыше 37 млн пассажиров (в 2016 г. было 33,6 млн человек), но показатели первых трех кварталов (30,2 млн) подтвердили возможность достичь уровня 40 млн пассажиров уже в 2017 г. (+18,8% к прошлому году)», – рассказала представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова.

«40 млн - действительно очень большой и психологически важный показатель», - говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. Это абсолютный рекорд для российской отрасли, предыдущий лучший показатель был также у «Шереметьево» в 2016 г., до этого - в 2014 г. у «Домодедово» (33 млн человек).

В 2015-2016 гг. из-за кризиса в авиационной отрасли (вызван девальвацией рубля в конце 2014 г., замедлением экономического развития и падением спроса на перелеты) пассажиропоток «Шереметьево» сократился на 13,7%, именно этот аэропорт сильнее других пострадал от ухода с российского рынка в 2015-2016 гг. иностранных авиакомпаний. «Шереметьево» продолжал расти и в эти годы благодаря «Аэрофлоту», который обеспечивает аэропорту около 85% всего трафика.

Превысить первоначальный прогноз на этот год удалось за счет качества обслуживания, оптимизации производственных процессов и отлаженного взаимодействия с авиакомпаниями, говорит Захаренкова. Наибольший рост отмечен у базового перевозчика - «Аэрофлота», продолжает она, также существенный рост показали Nordwind (второй крупнейший перевозчик «Шереметьево») и китайские авиакомпании.

Главная причина текущего и будущего роста «Шереметьево» - «Аэрофлот», остальные второстепенны, категоричен Рыбак. «Аэрофлот» в январе - ноябре перевез 30,3 млн человек (+13,8% год к году).

В 2018 г. «Шереметьево» планирует обслужить свыше 45 млн человек и войти в число 35 крупнейших аэропортов мира, говорит Захаренкова.

«Такие цифры роста вызывают тревогу - "Аэрофлоту" и так уже много лет не хватает бизнес-залов, имеющиеся два зала «Блюз» и «Джаз» переполнены, уровень сервиса в них не соответствует уровню «Аэрофлота», а ведь премиальные пассажиры приносят ему основную прибыль», - говорит Рыбак.

В следующем году «Шереметьево» достроит и запустит терминал В, в котором будут обслуживаться внутренние рейсы. «Это может как-то решить проблему с бизнес-залами, но у аэропорта останутся ограничения по количеству взлетно-посадочных операций, ведь две его взлетно-посадочные полосы зависимы, а третья еще не достроена. Аэропорт перегружен, что показала массовая задержка рейсов в начале декабря из-за снегопада», - продолжает Рыбак.

Представитель «Аэрофлота» на запрос не ответил.

Свой исторический рекорд в этом году также поставит аэропорт «Внуково», его трафик превысит 18 млн человек, предыдущий максимум был в 2015 г. - 15,8 млн пассажиров. «Домодедово» примет свыше 30,5 млн человек.

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