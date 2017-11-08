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Александр Воробьев|Александра Терентьева
Транспорт
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Черная полоса «Шереметьево»

Росавиация рискует не достроить взлетно-посадочную полосу в «Шереметьево» к ЧМ -2018

Проект тем временем подорожал еще на 15% до 64,1 млрд рублей

Третья полоса «Шереметьево» является самым дорогим транспортным проектом в программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г., который состоится в России следующим летом. Изначально проект оценивался в 35,5 млрд руб., а в этом году подорожал до 55,7 млрд руб. Аэродром для нового аэропорта «Южный» под Ростовом-на-Дону оценивался в 17,99 млрд руб. (вместе с аэропортом около 35 млрд руб.), строительство новой взлетно-посадочной полосы в «Домодедово» – в 12,85 млрд руб.

Полностью третья полоса в «Шереметьево» построена не будет. Еще в начале года чиновники решили, что к чемпионату полоса будет построена с частью магистральной и тремя дополнительными рулежными дорожками. Все остальное будет доделано потом. Но есть риск, что к мундиалю объект не будет достроен, говорят человек, близкий к Минтрансу, трое участников совещаний в правительстве и менеджер банка – кредитора «Шереметьево». Счетная палата в октябре сообщала, что третья полоса на конец первого полугодия была готова только на 43,8%.

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