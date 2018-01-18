Новый акционер рассказал о будущем Petropavlovsk

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев Shamil Zhumatov / Reuters

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев в интервью Reuters заявил, что хочет вернуть на пост гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk покинувшего ее летом 2017 г. Павла Масловского. Ракишев в конце прошлого года приобрел 22,42% Petropavlovsk у структур Виктора Вексельбрега, что сделало его крупнейшим акционером компании. Сумма сделки не раскрывалась, на бирже такой пакет стоил на тот момент $74,5 млн.

Масловский покинул Petorpavlovsk в июле 2017 г. после начала разногласий между основным акционером «Ренова» (принадлежит Вексельбергу) и основателями и менеджерами компании. «Ренова» выступила против переизбрания в совет директоров одного из основателей Petropavlovsk – Питера Хамбро и трех независимых кандидатов и предложила своих кандидатов. В результате Хамбро покинул компанию, вскоре свой пост оставил и Масловский.

«С моей точки зрения, никто не выиграл от этого», – сказал Ракишев. По его словам, Масловский должен закончить проект автоклава (POX), в который уже вложено $216 млн, оставшиеся капзатраты оцениваются в $63 млн. Запуск автоклава запланирован на конец 2018 г. «Я бы хотел, чтобы он [Масловский] вернулся», – отметил Ракишев. На вопрос, хочет ли он вернуть в компанию Хамбро, Ракишев ответил, что не рассматривал такую возможность. Ракишев планирует либо самостоятельно войти в совет директоров, либо назначить туда своего представителя, сказал Reuters казахстанский бизнесмен. Он планирует встретиться с членами совета директоров и акционерами компании, чтобы обсудить свои предложения.

Ракишев хочет, чтобы Petropavlovsk рассмотрел возможные приобретения в России и Средней Азии. Он не уточнил какие-либо потенциальные цели, но сказал, что во время переговоров о покупке доли в Petropavlovsk, которые стартовали в сентябре, он также обсуждал возможную покупку другого золотодобывающего актива Вексельберга – «Золото Камчатки». В декабре РБК сообщал, что компания GV Gold («Высочайший») договорилась о покупке «Золота Камчатки» за более чем $500 млн с учетом долга.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области. Компания входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России. В октябре Petropavlovsk предупредил инвесторов, что не гарантирует исполнение финансовых обязательств. У компании тяжелое финансовое положение: на конец II квартала общий долг Petropavlovsk составлял $602,8 млн. Для поддержания операционной и финансовой деятельности Petropavlovsk необходим постоянный доступ к деньгам, но возможность их получить сомнительна, говорится в проспекте компании к размещению дебютных долларовых евробондов.