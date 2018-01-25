МОК раскрыл критерии недопуска россиян к Олимпиаде Максим Стулов / Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня опубликовал список основных и дополнительных критериев, по которым к Олимпиаде не были допущены некоторые российские спортсмены.

Окончательное обсуждение спецкомиссией МОК списка российских спортсменов, приглашенных на зимние Олимпийские игры 2018 г., состоится 27 января в Пхенчхане. Однако этот список уже известен Олимпийскому комитету России (ОКР), полномочия которого приостановлены, и обсуждался с членами ОКР, следует из заявления спецкомиссии под руководством Валери Фурнейрон.

«В решениях о выдаче приглашения [на Олимпиаду] мы учли широкий спектр информации, в том числе подозрительные показатели стероидного профиля, несоответствия ДНК, нарушения в биологическом паспорте атлета, а также изучали данные отчетов Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, информацию, собранную департаментами WADA, данные, предоставленные международными федерациями зимних видов спорта, и дополнительные тесты. Каждый случай рассматривался отдельно и анонимно, все решения были консенсусными», - сообщила Фурнейрон.

В списке из 17 критериев недопуска российских спортсменов присутствует информация из показаний и материалов экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обработанная комиссиями МОК и WADA. В том числе это вхождение в «список «Дюшес» атлетов, употреблявших допинг-коктейль, и наличие царапин на допинг-пробах, указывающих на возможность их вскрытия. Дополнительные критерии - это повторные анализы проб 500 заявленных Россией в индивидуальном порядке спортсменов, кросс-проверки баз данных WADA, дополнительные индивидуальные допинг-тесты и, наконец, информация, полученная в анонимной цифровой платформе WADA Speak-up, и прочая информация нераскрываемых источников.

Кто не едет

Во вторник ОКР заявил о невключении в список приглашенных на Олимпиаду шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Федерация фигурного катания России подтвердила информацию о недопуске к Олимпиаде спортсменов основного состава сборной команды по фигурному катанию Ксении Столбовой (парное катание с Федором Климовым) и Ивана Букина (танцы на льду с Александрой Степановой).

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о недопуске шорт-трекистов Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна, Евгении Захаровой и Татьяны Бородулиной. Также к участию в Играх не допущены конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие. В список допущенных также не попали ведущие хоккеисты российской сборной.

До открытия Олимпиады в Пхенчхане осталось две недели: торжественная церемония пройдет 9 февраля, но соревнования по отдельным видам спорта (кёрлинг, прыжки с трамплина) начнутся 8 февраля.