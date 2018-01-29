В России развернута первая современная система наблюдения за воздушным движением

В мире эти технологии внедряются уже 20 лет

Радиолокатор с установкой на аэродроме стоит от 100 млн руб., но одного локатора аэропорту может не хватить Андрей Гордеев / Ведомости

Первая в России многопозиционная система наблюдения (МПСН) «Альманах» развернута на аэродроме «Пулково», она проходит приемо-сдаточные испытания, а в феврале-марте будет введена в эксплуатацию, рассказал на пресс-конференции в аэропорту «Пулково» начальник службы северо-западного филиала госкорпорации по организации воздушного движения Сергей Карякин.

МПСН - это новая технология по сравнению с традиционным радиолокационным наблюдением, ее внедрение в «Пулково» обошлось примерно в 130 млн руб., добавил Карякин. Разработала «Альманах» частная компания НПП ЦРТС, производит - государственный оборонный холдинг «Алмаз-Антей» (по российскому законодательству только он может поставлять радионавигационное оборудование для управления воздушным движением).

В мире технологии МПСН внедряются уже примерно 20 лет, рассказал главный специалист ЦРТС Юрий Капойко.

Чем это лучше?

Многопозиционная система состоит из нескольких малогабаритных станций (в «Пулково» их 22), которые принимают и передают сигналы с самолетов - станции весят по 7-8 кг, размещаются на объектах аэропорта и не требуют капитального строительства, объяснил Капойко. Сигнал с каждого самолета принимается несколькими станциями и его положение вычисляется математическим методом, продолжает он. Радиолокатор же вычисляет положение самолета по азимуту, поэтому для необходимой точности нужна антенна больших размеров, дорогостоящая и потребляющая много электроэнергии.

Радиолокатор с установкой на аэродроме стоит от 100 млн руб., но одного локатора аэропорту может не хватить: в «Пулково» работают три локатора, говорит человек, близкий к «Алмаз-Антею». При этом почти все работающие в России локаторы способны получать с самолета только информацию о бортовом номере и высоте, а многопозиционная система получает также данные о количестве пассажиров, скорости, барометрическом давлении и др., продолжает собеседник (если системы нет, диспетчер запрашивает данные в голосовом режиме).

С подразделениями госкорпорации есть контракты на внедрение «Альманаха» еще в восьми крупных региональных аэропортах - оно обойдется дешевле, так как этим аэропортам потребуется меньше станций, чем «Пулково», рассказал гендиректор ЦРТС Сергей Карапетян.

Представитель «Алмаз-Антея» от любых комментариев отказался.

«Альманах» был разработан и сертифицирован в 2016 г., первые поставки были осуществлены на Кубу, в аэропорты Гаваны и Варадеро, добавил Карапетян.

Преимущество многопозиционной системы в том, что она определяет местоположение самолета в режиме реального времени (локатор с задержкой 6-12 секунд), также в отличие от локатора она может автоматически контролировать высоту воздушного судна, продолжает Капойко. Россия в 2011 г., последней в мире, перешла на сокращенные интервалы вертикального эшелонирования,что позволяет эффективнее использовать воздушное пространство, продолжает Капойко. В России сейчас контроль высоты производится вручную с помощью GPS, добавляет он. Кроме того, многопозиционная система позволяет контролировать местонахождение автомобильного транспорта на аэродроме, если последний оснастить специальными радиомаяками, говорит Капойко.

В «Пулково» десять единиц транспорта уже оснащены маяками, аэропорт проводит тендер на закупку еще 50 комплектов. Без МПСН для контроля за аэродромным движением необходимы специальные радиолокаторы, продолжает Капойко.