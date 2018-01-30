Сечин назвал стоимость «Роснефти»

Сейчас «Роснефть» на Лондонской бирже стоит $65,8 млрд. Евгений Разумный / Ведомости

«Мы считаем, что объективная оценка [«Роснефти»] составляет примерно $130 млрд. Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании», – заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас «Роснефть» на Лондонской бирже стоит $65,8 млрд. По словам Сечина, нужно учитывать «факторы, которые привели к снижению стоимости, – это политические решения, в частности ввод санкций против компании. Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию».

«Если сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе – компания «Роснефть», – сказал Сечин.

Себестоимость добычи, по словам топ-менеджера «Роснефти», очень конкурентная: «Тратим около $3 для добычи одного барреля нефти».

Параллельно с интервью Сечина немецкому изданию агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня – Baa3 со стабильным прогнозом. Оно также пересмотрело и повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до такого же уровня. А банки Credit Suisse и Citi повысили свои рекомендации по акциям компании до «покупать» и уточнили стоимость акций.

«Роснефть» с начала года вслед за ценами на нефть подорожала на 21,3%, следует из данных Московской биржи.

Компания продолжает наращивать добычу на отдельных активах, несмотря на ограничения в рамках обязательств по сделке ОПЕК+. «Роснефть» при этом фокусируется на месторождениях с дополнительными налоговыми льготами – в частности, «Юганскнефтегаз», где потенциал добычи уже достиг 70 млн т в год, комментирует аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Сечин не раз говорил о том, что капитализация компании занижена, но ни разу не говорил, какова реальная стоимость компании. В конце прошлого года «Роснефть» приняла новую стратегию. Эффект от реализации стратегии Сечин оценил в 15–20% капитализации «Роснефти».

Стратегия «Роснефти» ориентирована на раскрытие внутреннего потенциала компании, задача – увеличить отдачу от проектов компании за счет развития сервисного бизнеса, снижения затрат, создания технологических преимуществ, цифровизации, контроля за материальными потоками, рассказал Сечин.

Сечин в интервью Frankfurter Allgemeine также рассказал, что санкции США повлияли на деятельность «Роснефти» внутри страны и за ее пределами.

В июле 2017 г. подразделение минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что наложило штраф в $2 млн на нефтяную корпорацию ExxonMobil и ее дочерние предприятия – ExxonMobil Development и ExxonMobil Oil. В сообщении OFAC сказано, что ExxonMobil нарушила санкции, введенные после присоединения Крыма, и между 14 и 23 мая 2014 г. подписала с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным восемь юридических документов по нефтегазовым проектам в России.

Речь, в частности, шла о продлении срока действия стратегического соглашения от 2011 г. о проекте «Дальневосточный СПГ», а также о соглашении, по которому консорциум «Сахалин-1» оказывает услуги бурения, добычи, подготовки, транспортировки, хранения и погрузки углеводородов, добытых на северной оконечности месторождения Чайво, пишет сайт «Роснефти». Соглашения с Сечиным подписывали президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер и президент ExxonMobil Development Нил Даффин.

Но несмотря на это, «Роснефть» продолжает инвестировать в европейские активы: Сечин рассказал, что «Роснефть» планирует инвестировать 600 млн евро в модернизацию и развитие своих предприятий в сфере нефтепереработки.