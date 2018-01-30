«Татнефть» в конце прошлого года впервые с 2004 г. объявила о выплате промежуточных дивидендов – 64,7 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

«Татнефть» приняла новую дивидендную политику, говорится в сообщении компании. Вместо того чтобы платить акционерам долю от стоимости акций, как раньше, теперь компания будет отдавать им 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая величина окажется больше.

Кроме того, компания намерена платить не только годовые, но и промежуточные дивиденды – «совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев». Будут ли выплаты поквартальными, в сообщении не уточняется. Таким образом, «Татнефть» может стать первой в России нефтяной компанией, которая перейдет на поквартальную выплату дивидендов.

«Роснефть» платит акционерам каждые полгода, «Башнефть» платит дивиденды раз в год, однако по итогам 9 месяцев 2017 г. заплатила промежуточные дивиденды, так как не платила их по итогам 2016 г. (из-за необходимости модернизировать НПЗ и повышать безопасность на предприятиях). «Лукойл» также выплатил в прошлом году промежуточные дивиденды за 9 месяцев. «После того как в прошлом году компания ("Татнефть") объявила большие промежуточные дивиденды, стало ясно, что она ориентируется на распределение свободного денежного потока, - комментирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. - Очень хорошо, что они занесли это в дивидендную политику».

«Татнефть» долго придерживалась консервативного правила 30% чистой прибыли от РСБУ в части дивидендов, при этом за последние годы практически полностью избавилась от долга и стала генерировать солидный свободный денежный поток после запуска НПЗ «Танеко» и роста добычи сверхвязкой нефти с налоговыми льготами и высокой маржинальностью», говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Но это не значит, что у них и дальше будут расти дивиденды, так как свободный денежный поток может сократиться из-за строительства «Танеко 2», - говорит Полищук.

По словам Корнилова, дивидендная доходность с учетом новой политики по году может составить 5% на обыкновенные акции и 7% на привилегированные. «Татнефть» в конце прошлого года впервые с 2004 г. объявила о выплате промежуточных дивидендов – 64,7 млрд руб. Это были рекордные дивиденды в истории «Татнефти». Сейчас капитализация «Татнефти» – 1,3 трлн руб. Инвесторы в обыкновенные акции никак не отреагировали на новости о дивидендах, обыкновенные акции дешевели на 0,12%, а привилегированные подорожали на 1,04% при растущем на 0,1% индексе ММВБ.

В ноябре финансово-промышленная группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и его родных купила 2% акций в «Татнефти», уточняя, что «Сафмар» покупал как обыкновенные, так и привилегированные акции. Представитель «Сафмара» комментировать ситуацию отказался. Пакет консолидировался в течение продолжительного периода, это не одномоментная сделка, подчеркнул источник, близкий к группе «Сафмар».