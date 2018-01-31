Польша призвала Еврокомиссию ограничить «Газпром» в управлении «Северным потоком – 2»
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Польша предлагает Еврокомиссии поскорее принять поправки в Газовую директиву (2009/73/EC). Они предусматривают распространение европейских норм регулирования на газопроводы из третьих стран. Комментарии на проект поправок были переданы Польшей в Еврокомиссию в январе. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил европейский чиновник.
Ситуация, когда «отдельные газопроводы из третьих стран действуют за пределами энергетического права ЕС, является пагубной и дискриминационной», говорится в документе. Аргументы против распространения норм Третьего энергопакета на морские газопроводы «носят чисто политический характер», «юридических препятствий для этого нет», считает Польша и предлагает рассматривать поправки в Газовую директиву «без неоправданной задержки». Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев. В министерстве энергетики Польши не ответили на запрос «Ведомостей».
Комментарии польской стороны стали продолжением споров вокруг возможных изменений в европейское энергетическое законодательство. Проект поправок в Газовую директиву, представленный Еврокомиссией 8 ноября, должен создать правовую базу для экстерриториального распространения норм Третьего энергопакета на входящие в Европу морские газопроводы из третьих стран. Утверждение поправок даст Еврокомиссии основания требовать от этих проектов разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. Формально еврокомиссары не связывают подготовку законопроекта с планами «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2». Но поправки могут коснуться именно этой трубы, так как для всех уже действующих газопроводов европейские чиновники готовы заранее сделать исключение.
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