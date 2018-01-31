Кобальт привлек внимание инвесторов и производителей
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Высокий спрос на аккумуляторы для электромобилей и смартфонов привел к сильному росту цен на кобальт. С начала 2016 г. он подорожал на Лондонской бирже металлов примерно на 270% до $80 000 за тонну. Если прежде горнодобывающие компании относились к кобальту как к отходам при добыче другого сырья, то теперь произошло немыслимое для отрасли – появились компании, специализирующиеся исключительно на кобальте.
Самый яркий пример – канадская Cobalt 27 Capital, которая сейчас занимается только покупкой и хранением кобальта. У нее одни из самых крупных запасов кобальта в мире. Они составляют 3000 т и находятся на складах в Антверпене, Роттердаме и Балтиморе. Акции Cobalt 27 подорожали в четыре раза с тех пор, как в июне 2017 г. она провела IPO в Торонто. Теперь ее рыночная капитализация равна примерно $370 млн. «Мы полностью сосредоточены на кобальте», – говорит гендиректор Cobalt 27 Энтони Милевски. Даже число 27 в названии означает номер этого химического элемента в таблице Менделеева.
Спрос на кобальт вырос в основном из-за автопроизводителей, которые пытаются обеспечить себе его поставки для выпуска электромобилей. Кобальт ценится за способность выдерживать сильное нагревание литий-ионных батарей. По прогнозам CRU Group, к 2030 г. спрос на кобальт будет втрое превышать его нынешнюю добычу, которая составляет около 100 000 т в год.
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