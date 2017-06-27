«Норникель» спешит на рынок аккумуляторов

Сырье для BASF будет поставлять рафинировочный завод «Норникеля» Harjavalta (Финляндия) Андрей Гордеев / Ведомости

Германский химический концерн BASF и «Норильский никель» начали переговоры о поставках сырья на европейский рынок, заявляет российская компания, это подтверждает и представитель BASF в России. Металл «Норникеля» будет использоваться для дальнейшего производства компонентов литий-ионных аккумуляторов. BASF готова потратить 400 млн евро на строительство производства катодных материалов в Европе, говорится в пресс-релизе «Норникеля».

Сырье для BASF будет поставлять рафинировочный завод «Норникеля» Harjavalta (Финляндия). Сотрудничество с «Норникелем» позволит германскому производителю катодов укрепиться на развивающемся европейском рынке материалов для перезаряжаемых аккумуляторов, говорится в сообщении «Норникеля».

«Суть проекта состоит в том, что завод «Норникеля» в Харьявалте будет продавать BASF никель-кобальтовый раствор, - поясняет аналитик АКРА Максим Худалов. - Раньше кобальт продавался вместе с медным кеком по низкой цене. А новый проект подразумевает реализацию никель кобальтового раствора по высокой цене». По оценкам Худалова, кобальт торгуется сегодня на уровне $52000 за тонну. И если весь кобальт компании будет уходить на рынок по этой цене, «Норникель» получит дополнительно $100-200 млн в год к EBITDA (EBITDA «Норникеля» в 2016 г. $3,9 млрд). «Рынок электромобилей стремительно растет, а стать надежным поставщиком никелевой и кобальтовой продукции –стратегически верное решение», - подчеркивает аналитик «Атон» Андрей Лобазов.

Представитель BASF отметил, что на данный момент основным рынком производства материалов для батарей является Азия, но в планах компании развитие на всех рынках, так как в мире растет спрос на электромобили, а соответственно и спрос на материалы для них. «Норникель» - наш давний партнер, поэтому мы уверены, что он сможет обеспечить стабильную линию поставок», - добавил представитель BASF.

Площадка «Норникеля» в Финляндии позволит создать вертикально интегрированное производство сырья для компонентов аккумуляторов, говорится в сообщении «Норникеля». Европейские мощности по производству аккумуляторов для электромобилей растут, а локальное производство сырья для материалов к аккумуляторам стимулирует развитие региональной цепочки поставок материалов и снизит логистические риски как для производителей аккумуляторных элементов, так и для производителей электромобилей, сообщает «Норникель». Мощности завода на Harjavalta - 66 000 т никелевой продукции в год. В 2016 г. завод произвел 53 700 т товарного никеля.

Это уже второй контракт «Норникеля» с BASF. В 2014 г. компании подписали долгосрочный контракт на поставку химических соединений металлов платиновой группы, говорится в сообщении «Норникеля». Тогда это был первый значимый контракт «Норникеля» с предоплатой на поставку металлов платиновой группы, говорили собеседники «Ведомостей».

По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, предоплата составила $400 млн - «несколько десятков процентов» от суммы контракта. Эти данные подтверждает еще один собеседник «Ведомостей», близкий к «Норникелю».