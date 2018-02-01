Аэропорт «Жуковский» начинает обслуживать внутрироссийские рейсы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Четвертый в Москве аэропорт «Жуковский» принял первый рейс 12 сентября 2016 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Третий по величине в России авиаперевозчик «Уральские авиалинии» с конца марта начнет летать из «Жуковского» по главным курортным направлениям – Сочи и Симферополь, рассказал заместитель гендиректора компании Кирилл Скуратов. Рейсы будут осуществляться ежедневно, добавил он.

Четвертый в Москве аэропорт «Жуковский» принял первый рейс 12 сентября 2016 г., но пока обслуживает полеты только по международным направлениям. Это объясняется его главным конкурентным преимуществом перед другими аэропортами Московского авиаузла: правительство России признало «Жуковский» аэропортом г. Раменское, а не Москвы (хотя он расположен ближе к столице, чем «Домодедово»). Поэтому из него возможно получать назначения в иностранные города, в которые из Москвы нет свободных квот. Внутренние рейсы «Жуковский» принимал только в ноябре – декабре 2016 г.: из Казани ежедневно летала «ЮВТ аэро», но потом направление закрыла, так как Росавиация прекратила его субсидировать.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}