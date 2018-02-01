Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: «Жуковский» берет Россию

Аэропорт «Жуковский» начинает обслуживать внутрироссийские рейсы

Успех гарантирует ему массовое привлечение новых авиакомпаний

Третий по величине в России авиаперевозчик «Уральские авиалинии» с конца марта начнет летать из «Жуковского» по главным курортным направлениям – Сочи и Симферополь, рассказал заместитель гендиректора компании Кирилл Скуратов. Рейсы будут осуществляться ежедневно, добавил он.

Четвертый в Москве аэропорт «Жуковский» принял первый рейс 12 сентября 2016 г., но пока обслуживает полеты только по международным направлениям. Это объясняется его главным конкурентным преимуществом перед другими аэропортами Московского авиаузла: правительство России признало «Жуковский» аэропортом г. Раменское, а не Москвы (хотя он расположен ближе к столице, чем «Домодедово»). Поэтому из него возможно получать назначения в иностранные города, в которые из Москвы нет свободных квот. Внутренние рейсы «Жуковский» принимал только в ноябре – декабре 2016 г.: из Казани ежедневно летала «ЮВТ аэро», но потом направление закрыла, так как Росавиация прекратила его субсидировать.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике