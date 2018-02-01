Аэропорт «Жуковский» начинает обслуживать внутрироссийские рейсы
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Третий по величине в России авиаперевозчик «Уральские авиалинии» с конца марта начнет летать из «Жуковского» по главным курортным направлениям – Сочи и Симферополь, рассказал заместитель гендиректора компании Кирилл Скуратов. Рейсы будут осуществляться ежедневно, добавил он.
Четвертый в Москве аэропорт «Жуковский» принял первый рейс 12 сентября 2016 г., но пока обслуживает полеты только по международным направлениям. Это объясняется его главным конкурентным преимуществом перед другими аэропортами Московского авиаузла: правительство России признало «Жуковский» аэропортом г. Раменское, а не Москвы (хотя он расположен ближе к столице, чем «Домодедово»). Поэтому из него возможно получать назначения в иностранные города, в которые из Москвы нет свободных квот. Внутренние рейсы «Жуковский» принимал только в ноябре – декабре 2016 г.: из Казани ежедневно летала «ЮВТ аэро», но потом направление закрыла, так как Росавиация прекратила его субсидировать.
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