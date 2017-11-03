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Новый российский самолет МС-21 совершил первый полет из Жуковского

Опытный образец нового российского пассажирского самолета МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба самолетостроительной корпорации «Иркут».

Полет длительностью более трех часов состоялся в четверг, 2 ноября, и прошел в штатном режиме. «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 000 м», - говорится в сообщении.

17 октября МС-21-300 перелетел с аэродрома Иркутского авиазавода в Жуковский, преодолев расстояние около 4500 км без посадки за шесть часов. МС-21 (магистральный самолет XXI в.) - самолет самого востребованного среднемагистрального класса. Первый полет состоялся в мае, начало поставок запланировано на конец 2018 г. Конкурентное преимущество самолета по сравнению с одноклассниками - увеличенная ширина салона и углепластиковое крыло, позволяющее добиться лучшей топливной эффективности.

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