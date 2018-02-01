Суд частично удовлетворил иск UCL Holding к ФАС

Компания Владимира Лисина была не согласна с выводом ФАС о монопольно высоких ценах в порту Санкт-Петербурга

ФАС в июне прошлого года начала дела в отношении нескольких стивидорных компаний Екатерина Кузьмина / Ведомости

Арбитражный суд Москвы в четверг частично удовлетворил иск «Контейнерного терминала Санкт-Петербурга» (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) о признании незаконными решений и действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил «Интерфакс».

UCL Holding не согласен с решением суда и будет его оспаривать. «Частично удовлетворяя иск КТСП, суд признал необоснованными требования ФАС в отношении изложенного в предписании ФАС порядка определения стоимости услуг терминала, предполагающего снижение действующих тарифов. Несмотря на эти выводы общество признано виновным в установлении и поддержании в 2015 г. монопольно высокой цены на свои услуги», - сказал представитель компании.

Представитель ФАС заявил, что суд признал ЗАО «КТСП» виновным в нарушении антимонопольного законодательства, поддержал решение ФАС России в отношении стивидора и оставил в силе основные требования предписания. «В частности, суд признал законным требование предписания ФАС об установлении экономически обоснованных тарифов в рублях и публикации информации в сети интернет о ценах и тарифах по перевалке контейнеров. Действия стивидора могли нивелировать усилия государства по привлечению грузов в российские порты и развитию конкурентоспособности российских транспортно-логистических маршрутов», - считает ФАС.

История иска

КТСП подал иск к ФАС в августе прошлого года. Суд несколько раз откладывал рассмотрение дела, в том числе для возможности урегулирования спора во внесудебном порядке, говорилось в материалах суда.

В октябре 2017 г. Артемьев говорил, что ФАС и UCL Holding ведут «плодотворные переговоры» о заключении мирового соглашения. Перспективы такого соглашения руководитель ФАС тогда оценивал как «очень большие». Но в январе руководитель ФАС Игорь Артемьев назвал условия полученного от UCL Holding проекта мирового соглашения оскорбительными и пообещал, что ведомство продолжит дальше судиться с компанией.

ФАС в июне прошлого года начала дела в отношении нескольких стивидорных компаний, включая Global Ports, UCL Holdings и НМТП, по признакам нарушения антимонопольного законодательства. По данным ФАС, КТСП с начала 2015 г. установил монопольно высокие цены на услуги по контейнерной погрузке в порту.

В UCL Holding заверяли, что непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. свидетельствует о противоположных тенденциях в «Контейнерном терминале Санкт-Петербурга» и на терминалах Global Ports. Перераспределение рыночных долей в контейнерном бизнесе исключает возможность коллективного доминирования, указывали в компании.

В декабре ФАС договорилась с Global Ports о постепенном выходе из долларовых тарифов. Как отмечал в своем отчете Global Ports, ведомство посчитало, что несколько «дочек» компании («Первый контейнерный терминал в Санкт-Петербурге», «Восточная стивидорная компания», «Петролеспорт») с января 2015 г. устанавливали и поддерживали монопольно высокие цены на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров, ФАС постановила Global Ports вернуть в бюджет 7 млрд руб. и перейти на расчеты в рублях. Global Ports отмечал в отчете, что всегда предлагал рыночные, конкурентные цены на свои услуги, а с начала 2017 г. предложил своим российским клиентам цены в рублях.