Транспорт
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: ФАС не устроили тарифы

UCL Holding установил монопольно высокие цены на перевалку контейнеров, считает ФАС

Стивидор не согласен и будет оспаривать решение

Контейнерный терминал Санкт-Петербург (КТСП, входит в UCL Holding) нарушил закон о защите конкуренции, установив монопольно высокие цены на обработку контейнеров в порту Санкт-Петербург, сообщает ФАС России. Группа лиц в составе структур UCL Holding и Global Ports занимает коллективное доминирующее положение на рынке перевалки контейнерных грузов в Санкт-Петербурге, установила комиссия ФАС. Компании не связаны, но их доли на рынке настолько велики, что они оказывают существенное влияние на цены, уточнил представитель ФАС. Доля Global Ports в контейнерообороте портов Балтийского бассейна в I квартале 2017 г. составляла 45,5%, UCL Holding – 30,8%, по данным Infranews.

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