Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Azur Air грозит остановка полетов

Крупнейшей чартерной компании России Azur Air грозит прекращение полетов

Росавиация требует от перевозчика до 20 марта устранить недостатки в поддержании летной годности

Приказом Росавиации от 2 февраля срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта. Об этом говорится в телеграмме регулятора, «Ведомости» ознакомились с документом. Других ограничений Росавиация не вводила. Но если действующее не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять полеты. Представитель Росавиации это подтверждает.

«В ходе декабрьской проверки в деятельности Azur Air были выявлены недостатки, касающиеся поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. Авиакомпания в установленные актом проверки сроки не устранила замечания в полном объеме, поэтому, согласно воздушному законодательству России, в сертификат эксплуатанта введено ограничение срока действия», – объяснил представитель регулятора.

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