Крупнейшей чартерной компании России Azur Air грозит прекращение полетов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Приказом Росавиации от 2 февраля срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта. Об этом говорится в телеграмме регулятора, «Ведомости» ознакомились с документом. Других ограничений Росавиация не вводила. Но если действующее не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять полеты. Представитель Росавиации это подтверждает.
«В ходе декабрьской проверки в деятельности Azur Air были выявлены недостатки, касающиеся поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. Авиакомпания в установленные актом проверки сроки не устранила замечания в полном объеме, поэтому, согласно воздушному законодательству России, в сертификат эксплуатанта введено ограничение срока действия», – объяснил представитель регулятора.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}