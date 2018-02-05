Крупнейшей чартерной компании России Azur Air грозит прекращение полетов

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Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России Алексей Смышляев / ТАСС

Приказом Росавиации от 2 февраля срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта. Об этом говорится в телеграмме регулятора, «Ведомости» ознакомились с документом. Других ограничений Росавиация не вводила. Но если действующее не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять полеты. Представитель Росавиации это подтверждает.

«В ходе декабрьской проверки в деятельности Azur Air были выявлены недостатки, касающиеся поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. Авиакомпания в установленные актом проверки сроки не устранила замечания в полном объеме, поэтому, согласно воздушному законодательству России, в сертификат эксплуатанта введено ограничение срока действия», – объяснил представитель регулятора.

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