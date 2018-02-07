«Еврохим» перенес запуск своего калийного проекта

График ввода в эксплуатацию предусматривает запуск второй линии в первом полугодии 2018 г., затем последуют третья и четвертая линии, что обеспечит наращивание производства до 2,3 млн т калия, запланированных на 2021 г. «Еврохим – Усольский калийный комбинат»

Один из ведущих в мире производителей удобрений - «Еврохим» Андрея Мельниченко перенес запуск Усольского калийного комбината на два месяца, сообщила компания. В декабре на стройплощадке обогатительной фабрики произошел пожар, говорится в сообщении.

Ликвидация последствий пожара была завершена к середине января и в начале февраля обогатительная система была успешно загружена рудой и рассолом, отмечает «Еврохим». Первая партия готовой продукции ожидается во второй половине февраля - начале марта, а выход на постоянную работу и устойчивое наращивание мощности произойдет в начале мая, ожидают в компании. План производства Усольского комбината на 2018 г. предусматривает выпуск 450 000 т калия, говорится в сообщении.

График ввода в эксплуатацию предусматривает запуск второй линии в первом полугодии 2018 г., затем последуют третья и четвертая линии, что обеспечит наращивание производства до 2,3 млн т калия, запланированных на 2021 г. Объем производства еще на одном калийном проекте «Еврохима» – «Волгакалии» – в 2018 г. составит 130 000–140 000 т.

В 2015 г. на «Волгакалии» произошел водоприток при проходке клетевого ствола. Был разработан альтернативный вариант запуска добычи с использованием скипового ствола № 2. Но клетевой ствол все равно нужен для второй очереди проекта. Его планировалось сдать в 2019 г.

В течение IV квартала 2017 г. вода из клетевого ствола была откачана до отметки ниже -800 м, сообщил «Еврохим». Однако отсутствие воды в стволе привело к росту нагрузки на ледопородное ограждение в области дна шахты и повреждению ледопородного ограждения, в результате чего водоприток возобновился. Для восстановления равновесия давления ствол был вновь заполнен водой.

Для восстановления и поддержания целостности ледопородного ограждения перед будущей откачкой воды были активированы шесть дополнительных замораживающих скважин. В результате ввод клетевого ствола в эксплуатацию отложен на июль 2021 г. Этот ствол не потребуется для производства вплоть до начала 2022 г., отмечают в «Еврохиме».

Общие инвестиции в оба калийных проекта «Еврохима» составили около $7 млрд.