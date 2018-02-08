В Москве арестовали гендиректора «Индустриального союза Донбасса»

В начале 2010-х гг. журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в $780 млн fckuban.ru

Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Решение было принято еще в понедельник, но известно о нем стало только в четверг. Мкртчану предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, передает агентство, не раскрывая обстоятельств предполагаемого преступления.

Мкртчана обвиняют в растрате средств, предоставленных государственными банками, заявил депутат Верховной рады Сергей Тарута изданию «Украинская правда». По его словам, речь может идти о кредитах российского Внешэкономбанка (ВЭБ). То, что задержание связано с предполагаемой растратой средств, подтверждают собеседники «Московского комсомольца», близкие к руководству ИСД.

Адвокат Мкртчана Александр Костанянц заявил РБК, что его подзащитный хищения не совершал. По его словам, речь идет о корпоративном споре. «Этот спор не может рассматриваться как мошенничество, потому что в данном случае не было хищения путем обмана, это свободные экономические отношения, и под стражу заключать [Мкртчана] преждевременно», - считает адвокат. Защита уже обжаловала решение суда.

В ИСД «Интерфаксу» заявили, что «пока не готовы делать заявления» об аресте гендиректора. Официальных комментариев российских следственных органов пока тоже нет.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса», согласно информации на ее сайте, была основана в 1995 г. в Донецке и входит в число крупнейших транснациональных металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. На сайте компании отмечается, что ИСД объединяет более 40 компаний, в том числе Алчевский металлургический комбинат и «Алчевсккокс». При этом в разделе «Пресс-релизы» на том же сайте в декабре было размещено заявление о том, что «де-факто» менеджмент и акционеры ИСД «утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами».

Как пишет «Коммерсантъ», в 2009 г. на развитие и различные проекты ИСД было выдано несколько миллиардов долларов, среди инвесторов СМИ называли тогда ВЭБ. По предварительной информации, часть этих средств была выведена через офшорные компании и похищена.

В 2016 г украинский журнал Forbes оценил состояние Мкртчана в $127 млн. Бизнесмен занял 33-е место в списке богатейших украинцев по версии издания.

В январе 2010 г. 50% плюс 2 акции ИСД приобрела группа российских инвесторов во главе с бывшим совладельцем металлургической корпорации Evraz Group Александром Катуниным. Сделку профинансировал Внешэкономбанк. Незадолго до этого фонд национального благосостояния внепланово разместил на депозите в этом банке $2 млрд - примерно во столько же аналитики оценивали сумму, уплаченную российскими инвесторами за контрольный пакет ИСД, писал российский Forbes в июне 2015 г.

Журнал со ссылкой на своих собеседников писал, что Катунин является номинальным акционером ИСД, фактически корпорация принадлежит ВЭБу. Госбанк согласовывает членов советов директоров на предприятиях, назначает финансового директора и других топ-менеджеров, отмечал один из собеседников Forbes. Другой источник утверждал, что решение о покупке доли в ИСД принимал в закрытом формате наблюдательный совет госкорпорации, председателем которого тогда был Владимир Путин (по закону «О банке развития» председателем наблюдательного совета ВЭБа является действующий председатель правительства).

Собеседники Forbes также предполагали, что часть средств, потраченных ВЭБом на покупку доли в ИСД, могла пойти на избирательную кампанию Юлии Тимошенко, которая тогда баллотировалась на пост президента Украины. По словам источника Forbes, ВЭБ заплатил за контрольный пакет ИСД примерно $1 млрд, из которого около $300 млн пошло на финансирование предвыборной программы Тимошенко.