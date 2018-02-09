«Аэрофлот» ужесточит контроль за размером ручной клади

Если ручная кладь не соответствует нормам, ее надо будет сдать в багаж Андрей Гордеев / Ведомости

«Аэрофлот» уже с 15 февраля ужесточит контроль за провозом ручной клади (вещи, которые пассажиры провозят в салоне самолета) во всех аэропортах своей маршрутной сети, говорится в релизе компании. При посадке в самолет работники или агенты «Аэрофлота» будут проверять, соответствует ли ручная кладь нормам авиакомпании по размерам и весу - для этого будут использоваться измерительные приборы.

Если ручная кладь не соответствует нормам, ее надо будет сдать в багаж. Если в результате этого багаж станет тяжелее бесплатной нормы, за него придется доплатить, сообщил «Аэрофлот». В противном случае пассажиру может быть отказано в перевозке.

Эта мера вводится из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку мест для ручной клади на багажных полках, объясняет компания.

«Де факто "Аэрофлот" пока никак не контролирует провоз ручной клади. Он как премиальный перевозчик старается лишний раз не напоминать пассажирам о правилах», - говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Помимо нехватки мест на багажных полках громоздкие вещи в салоне увеличивают время посадки и высадки из самолета, создают неудобства другим пассажирам и лишают «Аэрофлот» части выручки, напоминает он.

«Аэрофлот» разрешает провозить в салоне 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг - в бизнес-классе. При этом размеры ручной клади не должны превышать по сумме трех измерений 115 см. Эти правила либеральнее федерального законодательства: по Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до 5 кг ручной клади плюс некоторые предметы сверх этого (костыли или коляска, детское питание). Лоукостер «Победа» пускает в салон с предметами, которые помещаются только в маленький калибратор размерами 36 x 30 x 27 см - ее калибраторы установлены в аэропортах всей маршрутной сети.

Другие авиакомпании контролируют размеры и вес ручной клади выборочно, говорит Пантелеев, - в отдельных аэропортах или на некоторых направлениях. Например, у S7 в одном из базовых аэропортов «Толмачево» (Новосибирск) установлены калибраторы по весу и размеру, продолжает он. Все авиакомпании знают, что пассажиры очень склонны превышать допустимые нормы на рейсах, например в/из Еревана, рассказывает Пантелеев. Так, Nordwind, по его словам, контролирует провоз багажа и ручной клади из Москвы в Ереван.