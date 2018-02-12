Соратники Романа Абрамовича инвестировали в добычу минтая и сельди на Сахалине
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Фирма «Дальнее» 6 февраля стала владельцем 25% южно-сахалинской рыболовецкой компании «Поронай», по данным ЕГРЮЛа. «Дальнее» принадлежит Ефиму Малкину (80%) и Ирине Панченко (20%). Так же зовут членов команды миллиардера Романа Абрамовича. Это они и есть, говорит их знакомый.
Малкин и Панченко работали в «Сибнефти», когда ее основным владельцем был Абрамович, а когда он работал губернатором Чукотского автономного округа, Панченко стала его заместителем, Малкин же представлял регион в Совете Федерации. Им также принадлежит по 25% агрохолдинга «Продо», остальное – еще у одного соратника Абрамовича, Андрея Городилова. Представитель инвесткомпании Millhouse Абрамовича отказался от комментариев: рыбная сделка отношения к ней не имеет. «Дальнее» – собственный проект Панченко и Малкина, уверяет их знакомый.
«Поронай» владеет квотами на добычу 43 000 т в год минтая и примерно 13 000 т сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2018 г., по данным Росрыболовства. Общий допустимый улов минтая здесь определен в 1,8 млн т. Получается, доля «Пороная» на рынке минтая – около 2,5%, тогда как у лидеров рынка, например у Русской рыбопромышленной компании (РРПК), – порядка 12%.
До февральских изменений «Поронай» с чистой прибылью 1,4 млрд руб. за 2016 г. согласно «СПАРК-Интерфаксу» принадлежал ЗАО «Остров Сахалин» и ПО «Сахалинрыбаксоюз». Обе компании контролирует бывший член Совета Федерации от Сахалинской области Александр Верховский, следует из документов принадлежащего ему банка «Итуруп» и «СПАРК-Интерфакса». Верховский владеет одной из крупнейших рыбодобывающих компаний России – «Гидростроем». Ежегодно, по собственным данным, она вылавливает около 200 000 т рыбы.
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