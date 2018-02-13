Китай установил контроль над мировыми поставками кобальта

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Примерно 54% кобальта в мире добывается в Конго, из них до 14% – независимыми горняками Schalk van Zuydam / AP

В мире развернулась борьба за контроль над цепочками поставок кобальта, спрос на который растет на фоне распространения электромобилей. Бóльшая часть кобальта добывается в Конго. По официальной статистике, в январе-сентябре 2017 г. поставки кобальта из Конго в Китай составили $1,2 млрд, а в Индию (второй по величине импортер) – только $3,2 млн.

Китай уже стал крупнейшим в мире рынком электромобилей. В 2011 г. Пекин назвал их одной из семи «новых стратегических отраслей». Производство аккумуляторов для электромобилей в стране стало важной частью плана правительства, которое начало предоставлять субсидии местным производителям. И теперь китайские компании доминируют на начальных стадиях выпуска литий-ионных аккумуляторов. По данным CRU Group, они производят около 77% химических соединений, получаемых из кобальта. В 2012 г. доля китайских компаний на этом рынке была 67%, но уже скоро может превысить 90%, прогнозирует Джордж Хеппел из CRU.

Примерно 54% кобальта в мире добывается в Конго, из них до 14%, по оценкам Darton Commodities, – независимыми горняками. С помощью кирок и лопат они зарабатывают примерно $300 за тонну руды, хотя еще год назад получали $200. В основном кобальт у них приобретают китайские компании-посредники. Европейские и американские компании настороженно относятся к таким поставкам, что отчасти связано с беспокойством по поводу использования детского труда. Кроме того, горняки часто получают травмы, потому что редко используют маски и другое защитное снаряжение. В 2017 г. Tesla заявила, что покупает кобальт в Конго у «очень уважаемого» поставщика, но не стала его называть.

Китайские компании прекрасно осознают важность Конго для электромобилей и «пытаются контролировать всю экосистему – от добычи кобальта до производства аккумуляторов», говорит гендиректор First Cobalt Трент Мелл, чья компания занимается разведкой месторождений. «Конго [для электромобилей] – все равно что Саудовская Аравия для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», – говорит он.

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