Samsung займется переработкой старых телефонов для извлечения кобальта

Stefan Puchner / DPA / TASS

Samsung SDI – подразделение Samsung Electronics и один из крупнейших корейских производителей автомобильных аккумуляторов, в том числе для BMW, – намерен перерабатывать старые телефоны, чтобы извлекать из аккумуляторов кобальт, сообщает Bloomberg.

Samsung SDI намерен приобрести долю в компании, которая занимается переработкой отходов, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Samsung SDI. Кроме того, SDI намерена подписать долгосрочный контракт на поставки кобальта. SDI не стала раскрывать, с какой компанией ведет переговоры, однако упомянула American Manganese Inc. и Umicore SA в качестве ведущих компаний по переработке.

Кобальт используется для производства литий-ионных аккумуляторов смартфонов и электромобилей. Сейчас основным поставщиком кобальта в мире является Демократическая республика Конго. Как указывает Bloomberg, Samsung SDI хочет снизить зависимость от поставок из этой страны. В январе 2018 г. стало известно о том, что правительство Конго намерено повысить налог на экспорт кобальта более чем вдвое – с 2% до 5%, что потенциально увеличит стоимость производства аккумуляторов, указывал Bloomberg.

«Главный мотивирующий фактор для SDI – опасения по поводу цен», – считает аналитик из Корейского института геофизических исследований и минеральных ресурсов Ли Хюн-Бок. Из-за растущего спроса на электромобили и недостатка альтернативных источников кобальта его стоимость с 2016 г. увеличилась в три раза. Только за последний год кобальт подорожал на 235% – с $34 600 за т до $81 360 за т, указывает The Korea Times.

Спрос на кобальт растет в основном из-за автомобильных компаний. Производители электромобилей ценят его за способность выдержать сильное нагревание батарей. По прогнозам консалтинговой компании CRU Group, к 2030 г. спрос на кобальт будет втрое превышать текущую добычу (около 100 000 т в год).

Samsung Electronics ежегодно производит сотни миллионов гаджетов с батареями, которые содержат кобальт, отмечает Bloomberg. В июне прошлого года сообщалось, что южнокорейская компания получит 157 т драгоценных металлов – золота, серебра, кобальта и меди – от переработки Galaxy Note 7. За счет продажи металлов корпорация рассчитывала вернуть себе часть денег, которые она потеряла после отзыва самовоспламеняющихся смартфонов.

Как отмечает Bloomberg, если извлечение кобальта из смартфонов окажется эффективным, Samsung SDI может последовать примеру Toyota Motor и Panasonic и начать извлекать металлы из использованных аккумуляторов гибридных электромобилей.

Компания также стремится уменьшить содержание кобальта в аккумуляторах для электромобилей или вовсе отказаться от его использования, пишет The Korea Times. «Мы поставили перед собой цель резко сократить количество кобальта», – сказал изданию представитель Samsung. Сейчас Samsung использует в электромобилях никель-кобальт-марганцевые и никель-кобальт-алюминиевые аккумуляторы. Доля никеля в обоих типах батарей составляет более 90%, а доля кобальта – около 5%, указывает компания.

Международная правозащитная организация Amnesty International в 2016 г. опубликовала доклад, в котором отмечала, что высокотехнологичные компании, такие как Apple, Samsung и Sony, оказались не в состоянии пройти простейшие тесты, чтобы убедиться, что кобальт, использующийся в их продуктах, добывается не детьми. Правозащитники получили документы, свидетельствующие о том, что трейдеры закупают кобальт в Конго, где широко распространен детский труд, а затем перепродают его Congo Dongfang Mining, подразделению китайского производителя минералов Zhejiang Huayou Cobalt. У Huayou Cobalt минерал приобретают около двух десятков глобальных корпораций, таких как Apple, Samsung, Sony, Daimler и Volkswagen.