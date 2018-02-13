Bayer подал в суд на ФАС из-за сделки с Monsanto

Bayer подал в суд на ФАС России из-за сделки с Monsanto Federico Gambarini / DPA / AP

Немецкий концерн Bayer подал в суд иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, заявление зарегистрировано 8 февраля, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Компания требует признать незаконным решение ФАС, указывается в карточке дела. Каким именно решением недоволен Bayer, в карточке не уточняется. В качестве третьих лиц в карточке указаны ЗАО «Монсанто», Monsanto International и ООО «Монсанто рус».

Информацию об иске во вторник подтвердил руководитель ФАС Игорь Артемьев. «На нас только что подала в суд крупнейшая компания немецкая Bayer, которая сливаетcя с Monsanto», - заявил он на встрече с депутатами «Единой России» в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Артемьева, ФАС ранее потребовала от немецкого концерна «в обмен на согласие антимонопольного органа передать значительную часть технологий» российскому агропрому. «Они имеют такой bigdata, что если их запустить в объединенном виде, у нас от сельского хозяйства мало что останется», - пояснил руководитель ФАС.

По его словам, это первый суд ФАС с Bayer. В компании заявили, что готовы сделку с Monsanto не совершать на территории России, «они готовы уйти из России», утверждает Артемьев.

В ноябре 2017 г. ФАС обязала Bayer поделиться с российскими аграриями технологиями в области селекции семян, необходимыми для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате. ФАС также потребовала предоставить базу данных для цифрового земледелия. Как писал Bloomberg, это первый случай в мировой практике, когда регулятор требует обменять коммерческие данные и технологии на доступ на национальный рынок.

Соглашение о сделке Bayer и Monsanto подписали еще в 2016 г. Сумма сделки тогда оценивалась в $66 млрд. Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем гербицидов и генетически модифицированных семян. По мнению ФАС, это создаст существенные риски для конкуренции на российском рынке.