Россия может заблокировать создание крупнейшего в мире производителя семян

ФАС обязала немецкий концерн Bayer поделиться технологиями с российскими аграриями в обмен на одобрение слияния

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Bayer в течение пяти лет должна обеспечить передачу ряда ключевых технологий по неэксклюзивной лицензии Chris Ratcliffe / Bloomberg

Немецкий химический концерн Bayer должен передать российским компаниям доступ к технологиям в области селекции, необходимым для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате, а также к базам данных для цифрового земледелия. Такое условие должна исполнить немецкая компания, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила на территории России сделку по покупке американской Monsanto. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского антимонопольного ведомства.

Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд в 2016 г. В результате сделки будет создан крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян.