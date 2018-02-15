Saudi Aramco может войти в «Арктик СПГ-2»

Речь идет уже не только о покупке газа «Новатэка»

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию, как выясняется, оказал оживляющее воздействие на отношения двух стран BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP

«Новатэк» договаривается о партнерстве с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco. Речь идет именно об участии Saudi Aramco в проекте, а не только о покупке сжиженного газа, рассказывают несколько собеседников «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Структура новой компании «Новатэка» может быть похожа на «Ямал СПГ» («Новатэк» – 50,1%, французская Total – 20%, китайские CNPC – 20% и SRF – 9,9%) с той разницей, что место китайских партнеров займут саудиты, полагает один из собеседников «Ведомостей». Доли Saudi Aramco и Total, вероятно, будут равными, говорит он. «Новатэк» от официальных комментариев отказался. Представители Saudi Aramco и Total не ответили на запрос «Ведомостей».

«Наши российские коллеги предложили возможность инвестиций во второй этап «Ямал СПГ» [речь идет о проекте «Арктик СПГ-2»]. Это большой проект. Он станет частью газовой стратегии Aramco», – заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в Эр-Рияде (цитата по ТАСС).

Впервые об интересе Saudi Aramco к проектам «Новатэка» стало известно в начале октября 2017 г. Перспективы сотрудничества обсуждались во время первого визита короля Саудовской Аравии в Москву, сообщал министр энергетики России Александр Новак. «Интерес есть, но его глубина пока непонятна», – говорил «Ведомостям» в октябре один из федеральных чиновников.

8 декабря 2017 г. аль-Фалих лично продемонстрировал, что интерес весьма предметен: председатель совета директоров Saudi Aramco стал почетным гостем церемонии торжественной отгрузки первой партии сжиженного газа, произведенной «Новатэком» на Ямале, несмотря на 30-градусный мороз.

«Новатэк», невзирая на сложности, сумел запустить «Ямал СПГ» в срок и без увеличения стоимости, это положительно скажется на готовности инвесторов участвовать в следующих проектах российской компании, писали эксперты аналитических агентств.

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