«Аэрофлот» объявил о повышении зарплат пилотов до 650 000 рублей в месяц

Несмотря на это, она вдвое ниже, чем у летчиков в Китае

Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Аэрофлот» сообщил, что с нового года поднял зарплату командирам воздушных судов. Максимальный размер среднемесячной заработной платы теперь составляет 650 000 руб. – ее получают командиры дальнемагистральных воздушных судов: Boeing 777, Airbus A330. Чуть ниже заработная плата командиров воздушных судов других типов, к примеру, командиры среднемагистральных самолетов (Boeing 737, семейство Airbus A320) получают 635 000 руб. в месяц, сообщает авиакомпания.

Максимальную заработную плату получают пилоты со стажем работы в должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также при достижении полетного времени 90 часов в месяц (900 часов за календарный год).

Для привлечения на работу квалифицированного летного состава в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 000 руб., для второго пилота – 350 000 руб. Стимулирование распространяется на тех, кто впервые трудоустраивается в компанию, а также на бывших пилотов «Аэрофлота», которые возвращаются на прежнее место работы, но не менее чем через три года с увольнения из группы «Аэрофлот».

Летом прошлого года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев жаловался на дефицит пилотов: они уходят работать за рубеж, в том числе в Азию, где им больше платят, но повышать им зарплату в России невозможно. По данным газеты «Коммерсантъ», за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 пилотов – командиров воздушного судна и командиров-инструкторов, еще около 400 пилотов этих категорий готовятся последовать за ними. Зарплата пилота в Китае в среднем вчетверо выше, чем в России, – $17 000-25 000 в месяц.

«Аэрофлот» в течение пяти лет не индексировал зарплаты летчикам и за счет этого сэкономил 40 млрд руб., сообщал Шереметьевский профсоюз летного состава. По расчетам профсоюза, из этой суммы 32 млрд руб. недополучили работники и 8 млрд руб. – бюджет.

«Аэрофлот» индексировал зарплаты работникам с января 2017 г., опровергал обвинения профсоюза представитель авиакомпании, приказ прошел установленную процедуру учета мнения представительного органа работников «Аэрофлота».

В 2017 г. «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек, а все авиакомпании, входящие в группу, – 50,1 млн. Компания эксплуатирует 228 воздушных судов.