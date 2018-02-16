Sual Partners не стала конвертировать долю в UC Rusal в акции En+

Виктор Вексельберг (на фото справа) с партнерами отказались менять долю в UC Rusal Олега Дерипаски (на фото слева) на акции другой его компании – En+ Денис Гришкин / Ведомости

Владельцы En+ (контролирует производителя алюминия UC Rusal и энергохолдинг «Евросибэнерго») предлагали Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров конвертировать 20,5% UC Rusal в акции En+. Но компания отказалась это делать в связи с отсутствием интереса, рассказал «Ведомостям» Вексельберг. На каких условиях было сделано предложение, он не сказал. Получить комментарии представителя еще одного совладельца Sual Partners – Леонарда Блаватника не удалось. Представитель En+ Олега Дерипаски отказался комментировать ситуацию.

Источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal, рассказывает другую версию: Вексельберг приходил к Дерипаске, но пока не совершена анонсированная еще осенью сделка – Glencore меняет 8,75% UC Rusal на акции En+. Поэтому говорить о конвертации других миноритариев UC Rusal в En+ преждевременно, указывает собеседник «Ведомостей». Инициатором встречи была третья сторона, поправляет источник, близкий еще к одному акционеру UC Rusal. Представитель Glencore не сказал, когда завершится сделка.

Дерипаска хочет полностью консолидировать UC Rusal на компании En+, которой сейчас принадлежит 48,13% акций металлургической компании. Первый шаг сделан. Glencore меняет пакет. Новые акции En+ будут конвертироваться по цене размещения, а бумаги UC Rusal оценят по средневзвешенным за 60 дней котировкам на Гонконгской бирже. Инвесторы оценили En+ в $8 млрд. Если бы обмен состоялся сразу после IPO, то доля Glencore в En+ была бы около 11%, а Дерипаски и его семьи – сократилась бы с нынешних 76,6 до 69%.

Доля Sual Partners и структур Вексельберга в UC Rusal – 20,5%. Если бы они согласились на конвертацию, то их доля составила бы примерно 17%, а доля Glencore в этом случае размылась бы до 9%, Дерипаски и его семьи – до 52%, подсчитал аналитик БКС Кирилл Чуйко. Вопрос, какой актив предпочтительнее, – спорный, отмечает он: с одной стороны, En+ становится новым центром консолидации активов Дерипаски, с другой – цены на алюминий держатся на сравнительно высоком уровне, что хорошо для UC Rusal.

Сохранение в UC Rusal крупного миноритария – серьезное препятствие для консолидации, говорит собеседник в одном из крупных инвестфондов. Видимо, Вексельберг пытается добиться лучших условий обмена, считает он.