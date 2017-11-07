Бизнес
Платный
Александра Терентьева| Виталий Петлевой|Иван Песчинский
Промышленность
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: En+ подготовилась к новым сделкам

Как прошло крупнейшие за пять лет IPO российской компании

En+ Олега Дерипаски стала публичной компанией и может задуматься о новых слияниях

Мы должны стать таким поджарым, мускулистым зверьком, которому не требуется много еды, и он должен быть готов к прыжку в нужный момент», – рассказывал гендиректор En+ Максим Соков «Ведомостям» в 2014 г. Прыжок удался: в пятницу En+ провела самое крупное российское IPO на Лондонской бирже с 2012 г.

Кто купил

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике