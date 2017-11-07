Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: En+ подготовилась к новым сделкам
Как прошло крупнейшие за пять лет IPO российской компании
En+ Олега Дерипаски стала публичной компанией и может задуматься о новых слияниях
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Олег Дерипаска на пути к исполнению давней бизнес-идеи – консолидации UC Rusal
Евгений Разумный / Ведомости
Мы должны стать таким поджарым, мускулистым зверьком, которому не требуется много еды, и он должен быть готов к прыжку в нужный момент», – рассказывал гендиректор En+ Максим Соков «Ведомостям» в 2014 г. Прыжок удался: в пятницу En+ провела самое крупное российское IPO на Лондонской бирже с 2012 г.
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