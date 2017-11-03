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10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

К октябрю только на Московской бирже они привлекли 145,6 млрд рублей – это больше, чем за весь прошлый год
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