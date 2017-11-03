10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году
К октябрю только на Московской бирже они привлекли 145,6 млрд рублей – это больше, чем за весь прошлый год
Крупнейшее IPO российской компании не только в этом году, но и за последние пять лет провела 3 ноября En+ (объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности). Компания оценена по нижней границе ценового диапазона - в $14 за GDR. Всего было продано 18,8% от увеличенного капитала за $1,5 млрд. Таким образом, оценка всей компании составила $8 млрд
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В июне золотодобывающий холдинг «Полюс» выручил за 9% увеличенного капитала, размещенного на SPO, $799 млн (без учета опциона). Размещение прошло по цене $66,5 за акцию – с опционом greenshoe
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В июле «Металлоинвест» разместил ADR на акции «Норникеля» (1,79% капитала) и выручил около $400 млн. Цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR. В 2016 г. «Металлоинвест» продал на открытом рынке 1,4% «Норникеля» на $342 млн, снизив свою долю до 1,8%
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IPO «Детского мира» состоялось на Московской бирже в феврале, размер предложения составил 21,1 млрд руб. Инвесторы приобрели акции ритейлера у основных акционеров - АФК «Система» Владимира Евтушенкова (доля снизилась с 72,6 до 50% плюс 1 акция) и Российско-китайского инвестиционного фонда (доля в «Детском мире» сократилась с 23,1 до 13,1%), а также менеджмента ритейлера и «Системы». «Детский мир» разместил акции по нижней границе ценового диапазона - 85 руб. за акцию
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Контролирующий акционер «М.видео» Lagranolia Holdings – структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева продала 24,66% ритейлера на Московской бирже в июле. Заявки инвесторов были собраны в ускоренном режиме: 26 июля вечером ритейлер объявил о предложении инвесторам, а к 10 утра 27 июля продажа была завершена. За пакет в ритейлере акционер выручил 17,95 млрд руб. Акции были проданы с дисконтом в 6% к закрытию в предыдущий день. После продажи доля группы «Сафмар» в «М.видео» – 57,68%, остальные акции в свободном обращении
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В феврале «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продал 3,32% акций UC Rusal на Гонконгской бирже за $240 млн, затем 7% его пакета купили структуры Вексельберга и его партнеров за $504 млн. А в октябре структуры миллиардеров Михаила Прохорова и Виктора Вексельберга продали еще 3% акций UC Rusal по ускоренной процедуре сбора заявок. Компания Прохорова продала 0,7% UC Rusal, а Вексельберга – 2,3%. В общей сложности структуры заработали $315 млн. После продажи доля «Онэксима» Прохорова в UC Rusal сократилась до 6%, Sual Partners Вексельберга – до 20,5%
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В начале февраля «Фосагро» провела SPO на Московской бирже, продав 4,5% акций по 2550 руб. за штуку. Дисконт составил 5,6%. Сумма сделки — около 15 млрд руб. В результате сделки доля основного акционера компании, семьи Гурьевых, снизилась до 48,48%, а доля акций в свободном обращении превысила 25%
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В сентябре ММК продал 3% акций на Московской бирже. Доля структуры Виктора Рашникова Mintha Holding снилась до 84,3%, а доля в свободном обращении вырасла до 15,7%. ММК не раскрыл цену размещения. На Лондонской бирже в те дни 3%-ный пакет стоил $223 млн
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В феврале ТМК удалось продать 13,44% акций во время вторичного размещения бумаг за 10,42 млрд руб. Крупнейший российский производитель труб разместил пакет «дочки» - Rockarrow Investments Limited
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В сентябре дочерняя компания «Аэрофлота» - «Аэрофлот-финанс» - завершила размещение квазиказначейских акций на Московской бирже, что составило 4,84% уставного капитала. Акции были проданы по цене 182 руб. за штуку. После продажи количество акций в свободном обращении составило 45,8%
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