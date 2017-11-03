10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

En+ Group

Крупнейшее IPO российской компании не только в этом году, но и за последние пять лет провела 3 ноября En+ (объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности). Компания оценена по нижней границе ценового диапазона - в $14 за GDR. Всего было продано 18,8% от увеличенного капитала за $1,5 млрд. Таким образом, оценка всей компании составила $8 млрд

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